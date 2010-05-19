«Киевгорстрой» начал праздновать свое 55-летие

С 17 мая 2010 г. в АО ХК «Киевгорстрой» дан старт официальному празднованию 55-летия компании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Дата выбрана не случайно. 17 мая 1955 года решением Исполкома Киевсовета №600 был создан «Киевгорстрой» (тогда - Главкиевстрой). На тот момент времени в состав новой организации вошли 29 предприятий и организаций 16-ти министерств и ведомств», - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководство предприятия объявило, что в этом году празднование Дня рождения «Киевгорстроя» не ограничится одним днем. Юбилейным объявлен весь 2010 год.

«Это большой праздник для холдинга, поэтому с 17 мая и до конца года мы будем проводить различные праздничные мероприятия как для сотрудников компании, так и для наших друзей, к которым мы относим не только своих партнеров, но и многотысячную аудиторию киевлян, живущих в домах «Киевгорстроя». Сегодня мы уже начали проводить конкурс «Лучший по профессии», который нацелен на восстановление престижа строительных специальностей. Уже традиционно стартовала «Спартакиада» - серия спортивных соревнований среди сотрудников по разным видам спортивных активностей. Пройдет также цикл Дней открытых дверей, которые мы проводим для новоселов наших домов и всех желающих. И, конечно, юбилейный год мы отметим ударным трудом и сдачей всех запланированных объектов», - отмечает Василий Можар, президент АО ХК «Киевгорстрой».

Сегодня силами «Киевгорстроя» проводится реконструкция НСК «Олимпийский», на поле которого состоится финал Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Справочно. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий и 51 предприятие – на правах ассоциированных членов. По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 360 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% - в Украине. В 2009 году предприятия холдинга осуществили строительных работ на 2,9 млрд. грн.

В ХК трудятся 30 тыс. высококвалифицированных сотрудников.