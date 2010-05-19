Кабмин будет поддерживать и застройщиков, и покупателей жилья

Правительство Украины намерено поддерживать как застройщиков, так и покупателей жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совещании, посвященном выработке механизмов достройки в текущем году объектов со степенью готовности более 70%.

«Правительство будет решительно поддерживать застройщиков и свое собственное население создавать рынок. Это наша генеральная линия. Мы от нее не отступим и будем ее реализовывать всеми имеющимися у нас возможностями», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, он отметил, что среди мер по поддержке покупателей квартир может рассматриваться вариант снижения стоимости кредитов.

Также Н.АЗАРОВ сказал, что правительство решит в ближайшее время все проблемы строительных компаний с НДС. «Я вам обещаю. Мы уже сейчас наработали механизм возвращения НДС». При этом он отметил, что необходимо обсудить вопрос об отмене НДС при продаже строительными компаниями жилья. Причем, по его словам, такое решение необходимо чрезвычайно детально проанализировать. «Это, кстати сказать, не совсем однозначное решение, потому что если мы отменим НДС при продаже жилья, то строители не будут получать входной НДС. Тут палка о двух концах. И надо будет серьезно подумать, чтобы мы не сделали для них (строителей) хуже», - сказал Н.АЗАРОВ. Он предупредил, что в 2012 году, если не будут предприняты серьезные меры, в строительстве может сложиться очень серьезная ситуация. «У нас в будущем году, я считаю, особенно в 2012 году сложится очень критическая ситуация. Если мы капитально не поработаем в этом и в 2011 году, будет провал совершенно очевидный. Меня больше всего беспокоит, что мы будем делать во второй половине 2011-го и в 2012 году», - отметил премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что необходимо сосредоточить все усилия с тем, чтобы заложить основу для оздоровления и развития строительной отрасли в последующие годы.

Н.АЗАРОВ поручил профильным министрам, а также главам администраций проанализировать ситуацию по каждому недостроенному объекту и принять соответствующее решение.

«Пожалуйста, собирайтесь и по каждому объекту находите решение. Вам для этого премьер-министр не нужен. Если вдруг будет уникальная ситуация, что я вам буду нужен, то, пожалуйста, обращайтесь. Но у вас есть все возможности, чтобы вы эти объекты достроили. Если нужна наша гарантия, твердая гарантия, – мы ее дадим. Но вы же знаете, как я даю гарантии, – потом с потрохами назад выйму. Поэтому имейте в виду. Поэтому решайте лучше без наших гарантий. Но если вдруг понадобится, то дадим гарантии», - сказал премьер.

В целом он оценил сегодняшнее совещание как промежуточное и пообещал через месяц провести еще одно совещание на тему ситуации в строительной отрасли.