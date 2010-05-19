КФ: частные ЖЭКи останутся тем же злом, что и коммунальные

Идея Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства увеличить количество частных ЖЭКов, которые якобы помогут улучшить качество предоставления коммунальных услуг, - явная утопия.

Такое мнение УНИАН высказал лидер всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

«То, что у нас называют частным ЖЭКом, на деле таким не является. Это карманные управленческие структуры, которые работают по тем же принципам и методикам, что и «совковые» коммунальные. Только если коммунальные ЖЭКи подконтрольны городским властям, то частники – застройщикам или тем же чиновникам, но уже тайно. По сути, у нас нет рыночных отношений в сфере предоставления коммунальных услуг. То есть, как процветал монополизм, так и процветает, с той лишь разницей, что «частные» ЖЭКи – это мелкие монополисты, контролирующие незначительную часть рынка. Однако потребитель этих услуг так и остался бесправным. Он никак не может ни повлиять на управленческую структуру, ни отказаться от ее услуг. А именно это является одним из определяющих признаков отсутствия монополии, - сказал он.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что на самом деле мы имеем имитацию рынка коммунальных услуг, когда альтернативное предложение не может появиться, несмотря на огромный спрос. Отсюда и все наши проблемы: завышенные тарифы, грязные дворы и подъезды, разбитые окна в местах общего пользования, дырявые крыши, перебои с водой, отсутствие тепла, проблемы с электричеством и многое другое.

«Наивно полагать, что ОСМД при существующей у нас законодательной базе смогут решить проблему конкуренции среди ЖЭКов. Но для того, чтобы решить проблему ЖЭКов, не обязательно создавать «коммунальные колхозы» совладельцев квартир. В мире существует множество альтернативных форм самоорганизации владельцев квартир, которые намного проще, чем нам предлагают сейчас. И для того, чтобы отказаться от услуг одного ЖЭКа и воспользоваться предложением другого, более выгодного, достаточно простого собрания жильцов. Именно такой путь является ключом к решению проблемы самоорганизации владельцев квартир», - подчеркнул В. ЯКОВЕНКО.