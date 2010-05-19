Строители должны планировать свою работу на два года вперед

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым, чтобы компании, работающие на строительном рынке, составляли конкретные планы по развитию и выполнению работ на ближайшие два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании, посвященном выработке механизмов достройки в текущем году объектов со степенью готовности более 70%.

Премьер-министр отметил, что, безусловно, на первом месте стоит решение вопроса о завершении объектов жилищного строительства. «Если бы у меня было время, я просто поднял бы собственника, кредитора и спросил его: что тебе мешает последние 5% достроить и сдать это жилье в эксплуатацию? Какая тебе помощь от правительства нужна, чем тебе помочь? Давай заключим двусторонний договор – я все выполню, но или в ноябре, или в декабре дом должен быть сдан и люди должны туда въехать… К большому сожалению, не смогу дослушать информацию по всем этим объектам (входящим в перечень Минрегионстроя – УНИАН) сейчас. Но построить нашу совместную работу надо таким образом, чтобы через час работы у нас была стопроцентная ясность, каким образом это сделать: что должно сделать правительство, глава администрации, глава Нацбанка, чтобы мы решили эту проблему», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что необходимо обсудить вопрос, что необходимо сделать, чтобы создать задел работ для строительной отрасли на 2011-2012 годы. И главное, необходимо в этом направлении учесть ситуацию на рынке и финансовую способность населения покупать жилье в новостройках. «Я бы не хотел, чтобы все думали, что государство может все. Вот сегодня премьер и министр финансов достанет из кармана необходимый ресурс и даст его для того, чтобы строители наши заработали. Ни у кого такого впечатления не должно создаться. У нас нет денег. Я всегда люблю говорить, что с деньгами и дурак построит», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул необходимость рассмотреть возможность строительства жилья и строительства вообще в реальной ситуации в стране. «Ответы на эти вопросы мы должны сегодня найти», - заявил премьер, подчеркнув при этом, что законодательная база позволяет решить данную проблему. «Я бы не хотел слушать в выступлениях, что надо принять какой-то закон, что надо что-то изменить в законодательстве… Может быть, и надо, я не возражаю, но я глубоко убежден, что нормативная база, которая у нас сейчас существует, вполне достаточна, чтобы при желании мы решили здесь абсолютно все вопросы», - сказал Н.АЗАРОВ.