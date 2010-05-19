Минрегионстрой призывает суды отказаться от попустительства

Министерство регионального развития и строительства обеспокоено ситуацией, сложившейся в связи с вынесением ряда судебных решений, которые фактически подменяют деятельность органов власти.

Об этом заявил руководитель министерства Владимир ЯЦУБА, сообщает пресс-служба Минрегионстроя.

В частности, министр привел пример с ситуацией вокруг скандального строительства у станции столичного метро “Театральная”. По его словам, 11 мая 2010 года Высший административный суд не удовлетворил кассационную жалобу Государственной архитектурно-строительной инспекции Министерства регионального развития и строительства и Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в городе Киеве об отмене их приказа от 8 декабря 2008 года и предписания от 16 декабря 2008 г., что осложняет решение проблемы незаконного строительства над станцией метро «Театральная», о котором неоднократно сообщали представители объединения совладельцев многоквартирного дома «Пушкинская, 20».

По словам В.ЯЦУБЫ, не было принято к сведению решение от 16 сентября 2009 г., когда Окружной административный суд Киева отказал застройщику ООО «Альянс-центр» в претензиях к Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве о признании продленным разрешения на выполнение строительных работ от 3 марта 2008 года по строительству ТОЦ на ул. Б.Хмельницкого, 7.

«Существуют много других примеров, когда суд запрещает регулирующим органам выполнять их прямые функции: Государственной архитектурно-строительной инспекции - отменять разрешение на незаконное строительство, Госкультнаследия - выполнять «Закон об охране культурного наследия», - заявил В.ЯЦУБА.

Он также добавил, что такие решения не только вызывают социальное напряжение и сопротивление граждан, но и существенно дискредитируют уполномоченные органы исполнительной власти, осложняя выполнение ими возложенных на них законом функций. В то же время судебные инстанции, таким образом, принимают на себя ряд функций, ответственность за выполнение которых возложена на специализированные государственные учреждения, сказал министр.

По его словам, подобные действия опасны созданием прецедента, при котором застройщики предварительно избегают проведения обязательных процедур и ищут судебные перспективы одобрения проектов строительства, которые рискуют быть признанными противоречащими закону.

«Министерство регионального развития и строительства настаивает на незаконности подобных действий и просит граждан, застройщиков и судебные органы воздержаться от шагов, дестабилизирующих и без того напряженную ситуацию в сфере застройки», - отметил министр.

В.ЯЦУБА подчеркнул, что Минрегионстрой будет требовать соблюдения законности и уважения к действующим законодательным нормам по каждому отдельному проекту, которые находятся в сфере ответственности министерства.