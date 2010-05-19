Потерпевшие от «Элита-Центр» заявляют о бездеятельности властей

Потерпевшие от деятельности группы компаний «Элита-Центр» инвесторы заявляют о бездеятельности киевских властей в отношении решении их проблем.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН уполномоченная представитель потерпевших Наталья ТУЛИНОВА, в рамках помощи обманутым инвесторам «Элита-Центр» киевскими властями было передано КП «Киевское инвестиционное агентство» 19 земельных участков для строительства домов, примерно 700 квартир из которых должно было быть передано потерпевшим вкладчикам. Однако на данное время, по ее информации, строительство ведется только на двух выделенных участках, еще на двух ведутся подготовительные работы. «На других участках ничего не делается – на них находятся незаконные автостоянки, киоски, в то время как «Киевское инвестиционное агентство» оплачивает арендную плату за эти участки, а Киевская администрация не предпринимает никаких шагов для их освобождения и начала строительства», - отметила уполномоченный представитель потерпевших.

По словам Н.ТУЛИНОВОЙ, не утверждены также списки очередности предоставления компенсаций потерпевшим вкладчикам. Всего, по ее информации, на сегодня подписано 31 предварительный договор с обманутыми вкладчиками, в то время как общее количество потерпевших от деятельности «Элита-Центр» инвесторов составляет 1759 человек.

Уполномоченный представитель потерпевших также напомнила, что в собственности «Элита-Центр» находилось 11 земельных участков, на которых также можно было построить не менее 1 тыс. квартир для потерпевших. Однако, по ее словам, несмотря на решение Киевского городского совета о необходимости согласования с обманутыми вкладчиками использования этих участков, никаких реальных действий киевскими властями так и не было предпринято.

По информации уполномоченного представителя потерпевших Елены РУДЕНКО, обманутые вкладчики проинформировали все входящие в Киевсовет политические фракции, а также высшее руководство страны, в частности, Президента Украины и премьер-министра о бездеятельности киевских властей в сфере восстановления прав вкладчиков «Элита-Центр». По ее словам, в случае дальнейшего игнорирования властями прав потерпевших они начнут бессрочную акцию возле Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1 тыс. 760 чел. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 млн. долл.