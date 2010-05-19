Минрегионстрой не рассчитывает на поддержку НБУ

Министерство регионального развития и строительства Украины не рассчитывает на поддержку Национального банка Украины в вопросе удешевления кредитов для достройки жилья со степенью готовности более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА после совещания застройщиков и банкиров во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, посвященного выработке механизмов достройки в текущем году объектов со степенью готовности более 70%,.

«К сожалению, меня не удовлетворило выступление председателя Национального банка… Конкретного ответа по удешевлению кредитов я не получил. Поэтому вопрос открыт. Я не вижу понимания со стороны СТЕЛЬМАХА», - сказал В.ЯЦУБА.

Он отметил, что министерство намерено работать «конкретно через губернаторов с филиалами коммерческих банков, чтобы найти тех людей, которые возьмутся за спасение жилищной программы Украины».

Министр в ходе совещания обратился с просьбой к коммерческим банкам и НБУ снизить процентные ставки по кредитам для застройщиков с положительной кредитной историей. «Тем, кто не имеет положительной кредитной истории, министерство помогать не будет», - добавил он.

В.ЯЦУБА отметил, что отбором застройщиков с положительной кредитной историей будут заниматься ассоциации строителей, строительная палата и другие общественные организации строительной отрасли.

Ранее глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ в ходе выступления на совещании отметил, что вопрос удешевления кредитов для населения находится в руках местных властей. «Кто берет кредиты, пожалуйста, снизьте ему оплату налога на зарплату на 5-7%. Это будет реальная скидка», - пояснил он. При этом глава НБУ отметил, что ощутимую долю в стоимости квартир на первичном рынке составляет налог на добавленную стоимость.

По словам В.СТЕЛЬМАХА, если у коммерческих банков высокие ставки на кредитование застройщиков, то можно работать с государственными банками. «Этот вопрос может потянуть только «Ощадбанк», - добавил он.

По данным Минрегионстроя, на сегодня в Украине насчитывается 459 объектов на 50 тыс. квартир со степенью готовности более 70%, на достройку которых необходимо 5 млрд. грн.

Премьер-министр Н.АЗАРОВ отметил, что 5 млрд. грн. – цифра посильная. «Такую цифру мы можем найти. Скажем прямо - деньги есть», - заявил он, уточнив, что имеются в виду средства из бюджета, государственного ипотечного учреждения и коммерческих банков.