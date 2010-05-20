Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что столица не останется без тепла и света в связи с долгами города перед АЭК “Киевэнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО сказал в интервью журналистам в связи с озвученным вчера заявлением руководства Киевэнерго.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, он еще ничего не слышал об этом заявлении и не читал, потому что утром был на различных совещаниях.

“Я не знаю о чем идет речь, но я знаю, что мне такие вопросы вы все задаете приблизительно 12 раз в год. И приблизительно 12 раз слышите один и тот же ответ – что все будет нормально, вода будет, тепло будет, электроэнергия будет и никто ее не отключит”, - заверил первый заместитель председателя столичной горгосадминистрации.

“…Есть вопросы, которые можно заявлять, но знать, что они никогда не могут реализоваться. Вопрос о заявлении о всемирном отключении – это то, что никогда не реализуется”, - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он признал существование задолженностей по оплате за предоставленные Киевэнерго услуги коммунальным предприятиям и бюджетным организациям, а также задолженность по разнице в тарифах. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, долги накопились, в частности, из-за отсутствия утвержденного городского бюджета.

“Сейчас мы приняли бюджет, и как только будет подписано решение (мэром столицы – УНИАН), мы сразу начнем покрывать долги бюджетных организаций и коммунальных предприятий. Мы пять месяцев не используем бюджетных средств на погашение задолженности по тарифам, потому что у нас бюджета не было. Это определенные и объективные вещи”, - сказал он.

В то же время первый заместитель заявил, что долг, образовавшийся у Киева по разнице в тарифах, без помощи правительства столица не сможет погасить: “Тарифы не полностью возмещают стоимость и в связи с тем, что бюджет Киева ограничен, мы не сможем компенсировать разницу. Без помощи правительства мы этот вопрос не решим, поэтому я обратился к премьер-министру. Я думаю, что нас правительство один на один с этой проблемой не оставит”.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции председатель правления АЭК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ заявил, что компания с 25 мая начнет ограничение электроснабжения «Киевводоканалу», «Киевпастрансу» и метрополитену, которые имеют задолженность по электроэнергии.

По его словам, на сегодняшний день совокупный текущий долг абонентов компании достиг 669,8 млн. грн, из которых 460,5 млн. грн. - задолженность ОАО «Киевводоканал». Долг «Киевского метрополитена» за электроэнергию составляет 47,76 млн. грн, «Киевпастранса» - 21,9 млн. грн.

Э.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что энергокомпания уже направила в адрес предприятий официальные уведомления о планируемом ограничении электроснабжения. При этом председатель правления подчеркнул, что решение Киевэнерго принято в рамках действующего законодательства, и ответственность за возможное ограничение возлагается на руководство предприятий-должников.

Ранее, 14 мая, АЭК «Киевэнерго» направила столичной городской государственной администрации письмо, в котором напомнила о необходимости в срочном порядке оплатить задолженность компенсации убытков компании на производство тепловой энергии из-за тарифов, которые установлены ниже экономически обоснованного уровня.