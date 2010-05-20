25-26 мая Украину посетит экспертная комиссия УЕФА

25-26 мая экспертная комиссия УЕФА по стадионам во главе с директором Департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ посетит Украину с очередным инспекционным визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012.

Согласно сообщению, во время визита эксперты УЕФА и МОК Евро-2012 осмотрят ход выполнения проектов стадионов Киева и Львова в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Экспертная комиссия проведет встречи с проектными командами НСК «Олимпийский» и стадиона во Львове и проанализирует ход выполнения строительных работ на этих объектах, которые на сегодня являются объектами первоочередного внимания УЕФА.

По словам директора турнира Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, этот визит пройдет в канун заседания Наблюдательного совета УЕФА Евро-2012, которое состоится 2 июня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Нене под председательством президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, а выводы экспертов по стадионам станут предметом обсуждения.

«Кроме наверстывания существующего отставания от графиков реализации проектов, есть пакет других вопросов, которые нуждаются во внимании. Это, в частности, обустройство зон гостеприимства на прилегающей территории, определение модели управления спортивными аренами, подготовка ключевого персонала и надлежащее тестирование стадионов предварительно до проведения матчей Евро-2012», - отметил он.

Как сказал М.ЛУБКИВСКИЙ, следует помнить, что стадионы строятся не только для Евро-2012 и поэтому следует задумываться над тем, как они будут функционировать после чемпионата. «Ведь будет крайне обидно, если современные спортивные сооружения станут непосильным финансовым грузом для государства, что приведет к их упадку, как мы это уже видели в прошлом в других странах», - отметил директор турнира в Украине.

В состав Наблюдательного совета УЕФА Евро-2012 входят представители УЕФА, МОК Украины и Польши, а также представители правительств двух стран.

Наблюдательный совет УЕФА Евро-2012 контролирует подготовку Польши и Украины к проведению турнира и предоставляет стратегические рекомендации относительно реализации разных аспектов проекта.