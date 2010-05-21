Главархитектура попытается защитить исторический центр Киева

Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Киевской городской государственной администрации до конца текущего года разработает и вынесет на рассмотрение Киевского городского совета план зонирования центральной исторической части Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

По его словам, план зонирования всей территории столицы планируется разработать и вынести на рассмотрение Киевсовета в 2011 году.

С.БРОНЕВИЦКИЙ отметил, что план зонирования определит для каждого квартала центральной части Киева основные показатели по ограничению застройки: предельную этажность, предельную плотность застройки, функциональное назначение территорий.

При этом планируется запретить новое высотное строительство в зонах охраны Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, во время реконструкции не допускать увеличения высотности зданий, ограничить размещение новых офисов и торговых помещений в историческом центре. Вместе с планом зонирования также будет разработан градостроительный кадастр.

Начальник Главархитектуры добавил, что принятие плана зонирования позволит избежать большинства конфликтов между застройщиками, администрацией и жителями столицы, а у проектировщиков отпадет необходимость в разработке градостроительных обоснований, получении разрешения на проектирование, что в свою очередь сократит сроки утверждения проектов строительства.

В свою очередь, первый заместитель начальника КО «Центр градостроительства и архитектуры» Василий ПРИСЯЖНЮК пояснил, что план зонирования – это графическая часть правил застройки города, утвержденных еще в 2005 году.

«Это должен быть простой документ, понятный всем – киевлянам, застройщикам, проектировщикам», - добавил он.

С.БРОНЕВИЦКИЙ отметил, что новопостроенные высотные здания в историческом центре Киева будут существовать, потому что они находятся в частной собственности.

Что касается тех объектов, по которым получен землеотвод и выдана разрешительная документация на строительство в центре столицы, «нужно каждый объект рассматривать отдельно».

Перед рассмотрением документа Киевсоветом и Министерством регионального развития и строительства план зонирования планируется вынести на общественное обсуждение.

Директор НИИ Памятнико-охранных исследований Министерства культуры и туризма Украины Елена СЕРДЮК напомнила, что в Киеве существует четыре исторических ареала: дорогожицкий, центральный, южный и китаевский.