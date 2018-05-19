Недострои в коме. Реанимировать помогут банкиры?

Застройщики в один голос твердят, что самая ожидаемая от правительства помощь для достройки жилых объектов – дешевые кредиты. На текущей неделе в Кабмине под председательством премьер-министра Николая Азарова состоялось совещание, на котором обсуждалось, что нужно (а главное - можно) сделать для скорейшего введения в эксплуатацию объектов жилищного строительства с высокой степенью готовности.

Прямо на совещании министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба обратился к коммерческим банкам и Нацбанку с просьбой снизить процентные ставки по кредитам до 15% годовых и только строительным компаниям с положительной кредитной историей. Однако глава НБУ Владимир Стельмах, посетовав на непомерно высокую стоимость «квадрата», лишь посоветовал строителям обратиться… в «Ощадбанк».

Цена вопроса

По последнимданным Минрегионстроя, из 4,3 тыс. недостроенных жилых домов (из которых более половины – многоквартирные) до конца года ставится задача завершить строительство 459 объектов на 50 тыс. квартир со степенью готовности более 70%, на это необходимо 5,4 млрд. грн.

На данную программу планируется направить 1 млрд. 040 млн. грн., предусмотренных в госбюджете на строительство доступного жилья. При этом деньги пойдут не напрямую застройщикам, а на предоставление государственной поддержки в размере 30% стоимости квартиры (при покупке в недостроях) гражданам, которые должны профинансировать остальные 70%. В министерстве ожидают, что мультипликационный эффект от привлечения средств населения составит около 2 млрд. грн. За эти средства можно будет достроить только пятую часть планируемого – около 10 тыс. квартир.

Предварительно схема покупки жилья в недостроях выглядит следующим образом: 30% необходимых средств аккумулируются на счету гражданина, желающего приобрести квартиру, через Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) или Госфонд содействия молодежному жилищному строительству. Затем потенциальный покупатель добавляет 70% стоимости жилья из собственных средств, после чего формируется пул покупателей, и средства направляются застройщику конкретного объекта.

Еще одним источником достройки могут быть 2 млрд. грн. из средств ГИУ, которые планируется направить на льготное кредитование населения. Планируется, что средства будут привлекаться под госгарантии.

Ранее, на первом совещании при новом правительстве по достройке жилья, Нацбанк обещал обеспечить льготное кредитование застройщиков, если будут предоставлены государственные гарантии. И теперь Минрегионстрой предложил НБУ рассмотреть возможность рефинансирования государственных банков с целью выкупа ими ценных бумаг ГИУ под госгарантии на 2 млрд. грн. и вместе с банками подумать над возможностью предоставления строительным компаниям льготных кредитов на достройку жилья.

По словам В.Яцубы, министерство будет поддерживать только застройщиков с положительной кредитной историей, отбирать которых поручат общественным организациям строителей.

Долг курсовой разницей красен

Льготными кредитами далеко не ограничивается список проблем, которые не позволяют застройщикам разморозить стройки. Строителям нужно рассчитаться за кредиты, взятые еще до кризиса, а с того времени курс доллара значительно вырос. А тут еще банки своевольничают – поднимают проценты по существующим кредитам.

«Долларовые кредиты тогда брались по курсу 4,5-5 грн. Сегодня у нас курс в районе 8 грн. Эта курсовая разница перекрывает всю прибыль и загоняет застройщика в долги», - поднял вопрос на совещании застройщик из Николаева.

Премьер-министр пообещал подумать…

Не устают застройщики говорить и о необходимости восстановления доверия покупателей. Мол, сколько цены не понижай, а покупатель на замороженный объект не идет. Строители придумали новый способ привлечения инвестиций в недострои – государству всего лишь нужно отобрать самых надежных застройщиков и предоставить гарантии, тогда деньги понесут на объекты.

«Есть сейчас строители, которые строят. Может быть, сегодня под такие стройки отобрать строителей с хорошими кредитными историями и сказать инвестору – вот надежная фирма, и если вы там берете квартиру, то получите кредит дешевле», - предложил генеральный директор АОЗТ «НПО «Созидатель» (Днепропетровск) Леонид Турчин.

Рассматривались и другие варианты, к примеру, прямое государственное финансирование. Но премьер-министр сразу пресек: денег нет, «с деньгами и дурак достроит»…

Есть и другая сторона медали - банки тоже не доверяют застройщикам. «Банкиры заявили: деньги есть, но мы вам не доверяем. Наверное, доверие необходимо подкрепить или государственной гарантией или гарантией областных руководителей. Это называется просто – проектное финансирование», - высказался председатель правления компании "Жилстрой-1" (Харьков) Александр Харченко.

Возмущались застройщики и по поводу ситуации с передачей на баланс эксплуатирующим организациям инженерных коммуникаций: застройщик строит их за свои средства, бесплатно передает предприятиям, да еще должен перечислить НДС государству. Дескать, все это, а также отчисления городу, рост стоимости стройматериалов (особенно металла) сказывается на цене квадратного метра.

В помощь застройщикам высказался вице-премьер-министр Борис Колесников, который предложил разработать механизм, согласно которому строительные компании будут покупать земельные участки с подведенными к ним коммуникациями у местной власти по рыночным ценам.

"Ни в каком долевом участии застройщики не должны принимать участие. Они должны покупать в муниципалитете землю с подведенными к ней коммуникациями по рыночной цене, которая учитывает стоимость всех коммуникаций», - заявил он.

Льготное кредитование: сontra spem spero

Идеи относительно недостроев на этом не иссякли. Так, председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор Миргородский считает, что к данной проблеме необходимо подходить с двух сторон: «С одной стороны, мы должны непосредственно направить деньги на финансирование застройщиков, с другой - создать платежеспособный спрос населения путем предоставления ипотечных льготных кредитов. Мы вместе с Минрегионстроем должны проработать всех застройщиков, определить тех, которые имеют нормальную кредитную историю, и зайти туда деньгами. С другой стороны, объявить о том, что здесь будут продаваться квартиры, и мы готовы давать льготный кредит по низким ставкам».

В свою очередь, председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин предложил воспользоваться схемой удешевления кредитов для аграриев: «У нас есть пример из сельского хозяйства по удешевлению процентов по кредитам. Я прикинул, если 1 млрд. грн. направить на удешевление ставки на 6%, чтобы банк дал кредит под 14%, то это позволит получить примерно 16 млрд. грн. кредитов».

Между тем, наиболее ожидаемая сольная партия главы НБУ Владимира Стельмаха стала разочарованием дня - удешевление ипотечных кредитов для населения он отнес к полномочиям местных властей, а застройщикам посоветовал искать льготы в «Ощадбанке».

«Удешевление кредитов для населения находится в руках местных властей. Кто берет кредиты, пожалуйста, снизьте ему оплату налога на зарплату на 5-7%. Это будет реальная скидка», - аргументировал он.

При этом глава НБУ подчеркнул, что ощутимую долю в стоимости квартир на первичном рынке составляет налог на добавленную стоимость. «Вот это - стоимость вопросов, из которых состоит цена квадратного метра, а она у нас чрезвычайно высокая», - отметил он.

В.Стельмах считает, что помимо цены на жилье, которая с 2003 года выросла в 4 раза, покупателей отпугивает и несоблюдение сроков ввода домов в эксплуатацию, нарушение прав инвесторов, а также некачественная работа строителей.

Застройщикам же он порекомендовал поработать с государственными банками. «Эмиссионное финансирование здесь практически исключено. За период кризиса очень укрепились банки, которые на 44% увеличили оплаченный уставный капитал. Это ресурс долгосрочного кредитования… Если коммерческие ставки высокие, то у нас есть государственные банки... Этот вопрос может потянуть только «Ощадбанк», у которого самые дешевые ресурсы», - посоветовал глава НБУ.

В ответ министр регионального развития и строительства подчеркнул: «Конкретного ответа по удешевлению кредитов я не получил. Поэтому вопрос открыт». В.Яцуба заявил, что министерство намерено работать «конкретно через губернаторов с филиалами коммерческих банков, чтобы найти тех людей, которые возьмутся за спасение жилищной программы Украины».

С учетом всего сказанного, оценив размер необходимой в этом году помощи строителям в плане недостроев, Н.Азаров посчитал 5 млрд. грн. посильной для Кабмина суммой. «Такую цифру мы можем найти. Скажем прямо - деньги есть», - заявил он, уточнив, что имеются в виду средства из бюджета, Государственного ипотечного учреждения и коммерческих банков.

Премьер пообещал рассмотреть вариант снижения стоимости кредитов, а также решить проблемы строительных компаний с НДС: «Я вам обещаю. Мы уже сейчас наработали механизм возвращения НДС».

И еще одно решение - за месяц профильное министерство и главы администраций должны проанализировать ситуацию по каждому недостроенному объекту и определиться с возможностью его достройки.

Получится ли за оставшиеся полгода достроить все 50 тыс. квартир, похоже, вопрос риторический. Остается надеяться на то, что за бюджетные средства удастся осилить амбициозные планы по достройке 10 тыс. квартир (что, заметьте, почти в два раза больше, чем достроило предыдущее правительство).

Зинаида Блок (УНИАН)