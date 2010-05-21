Парламент намерен предоставить гостиницам налоговые льготы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины по развитию и подготовки гостиничной инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 226 из 429 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предусмотрено внесение изменений в Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий”. В частности, временно, сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2011 года, планируется освободить от налогообложения прибыль предприятий, полученную ими от предоставления гостиничных услуг в гостиницах категорий “пять звезд”, “четыре звезды” и “три звезды”, в случае, если такие гостиницы (в том числе новопостроенные, или реконструированные, или в которых проведен капитальный ремонт или реставрация существующих зданий и сооружений) были введены в эксплуатацию до 1 сентября 2012 года.