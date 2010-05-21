Стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Киева снизится на 10-15%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Киева до конца текущего года может снизиться на 10-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучила генеральный директор консалтинговой компании Knight FrankLLC Ukraine Ярослава ЧАПКО сегодня в ходе Raiffeisen Private Wealth Forum 2010.

По ее оценкам, до конца года в объектах бизнес-класса, введенных в эксплуатацию, возможно небольшое увеличение стоимости квартир, а в незавершенных объектах, находящихся на невысокой степени строительства, - небольшое снижение стоимости жилья.

Я.ЧАПКО считает, что в сегменте элитного жилья на первичном рынке столицы ожидается стабилизация цен.

Эксперт пояснила, что незначительное снижение стоимости элитного жилья происходит технически, поскольку разброс цен в этом сегменте составляет от 5 до 14 тыс. долл./кв. м.

«Появление новых объектов с ценами ниже среднерыночных дает техническую коррекцию вниз, а при повышении готовности объектов цена технически повышается. Цены довольно стабильные уже три квартала», - добавила она.

Я.ЧАПКО отметила, что сегодня спрос наблюдается в основном в сегменте жилья эконом-класса. Покупатели готовы рассматривать покупку квартиры эконом-класса стоимостью до 80-90 тыс. долл.

«Даже при таком бюджете для того, чтобы семья потянула выплату такой квартиры общий бюджет семьи должен быть не менее 4,5-5 тыс. долл. Для эконом-класса это сегодня нереально. Ожидать повального снижения цен до 500-700 долл. за кв. м я бы тоже не стала, особенно в Киеве», - считает она.

При этом около 85% покупателей готовы покупать построенное и введенное в эксплуатацию жилье. «Незначительный объем продаж у нас приходится на двух-трех застройщиков, которые имеют хорошую репутацию и показывают хорошую динамику строительства, где работают краны и рабочие. По таким объектам покупатель готов рассматривать приобретение недостроенных квартир», - пояснила эксперт.

По словам гендиректора компании, если в первом-втором квартале 2009 года девелоперы при покупке жилья на первичном рынке предоставляли скидки в районе 30%, то сейчас они перестали предоставлять дисконты, максимум, на который можно рассчитывать, - это 5-7%.

По данным компании, в первом квартале этого года средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке столицы составляла 1 тыс. 298 долл./кв. м, бизнес-класса – 2 тыс. 078 долл./кв. м, элитного жилья – 7 тыс. 238 долл./кв. м.

Я.ЧАПКО добавила, что в этом году в Киеве насчитывается 85 строящихся жилых объектов, из которых около 40 – заморожено. При этом официально девелоперы заявляли о приостановлении строительства только 15 объектов.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.