Янукович: Украина не признает претензий России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина не признает претензий России на получение всей собственности бывшего СССР за границей.

Об этом Президент заявил накануне в интервью украинским телеканалам.

«Мы не видим на сегодняшний день решения. Мы никогда не признаем этого. Мы считаем, что его (имущество) надо разделить между странами. А как это сделать, механизма пока не найдено», - озвучил В.ЯНУКОВИЧ позицию украинской стороны относительно спора между Украиной и РФ, связанного с разделом заграничного имущества бывшего СССР.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что этот вопрос во время визита в Украину Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, 18 мая управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН выразил надежду, что Украина согласится на передачу России всей собственности бывшего СССР за границей.

«Наша позиция была и остается неизменной: Россия приняла на себя все долги союзных республик и выплатила их полностью. При этом вся загрансобственность также переходила РФ. Украина, как неоднократно говорилось, согласилась с этим вариантом, потом передумала, потом там стали меняться власти, и предыдущая власть действительно не хотела обсуждать этот вопрос, точнее, обсуждала его так, что практически это равнялось нулю», - сказал В.КОЖИН.

Ранее, 26 февраля 2009 года, В.КОЖИН заявлял, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом: на «очень большое» количество спорных объектов, в частности, в Японии и в ряде европейских стран.

2 марта 2009 года на то время руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ констатировал, что Россия игнорирует имущественные права Украины на зарубежную собственность бывшего СССР. Он отметил, что одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами-участниками СНГ, стал договор о правопреемстве относительно государственного долга и активов бывшего СССР от 4 декабря 1991 года. Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым относится и зарубежная собственность бывшего СССР, составляет свыше 16%.

6 апреля 2010 года министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия уже расплатилась по всем долгам, в том числе 14 млрд. долл. было уплачено в счет долгов Украины в долге Советского Союза.