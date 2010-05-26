Крымскую землю будут продавать только на аукционах

Совет министров Крыма принял постановление, запрещающее районным администрациям передавать в собственность или аренду участки земли за пределами населенных пунктов, пока правительство автономии не утвердит единый список земельных участков для продажи или передачи в аренду.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

"Мы хотим создать условия для эффективной, выгодной для Крыма реализации земли и сдачи ее в аренду через систему открытых аукционов", - сказал журналистам глава Совета министров Василий ДЖАРТЫ.

Согласно постановлению, местные советы и райгосадминистрации должны до конца мая предоставить в Совет министров списки участков, которые, с точки зрения данных органов власти, необходимо приватизировать или сдать в аренду. При этом местные советы и райгосадминистрации должны соблюдать требования земельного законодательства и, в частности, не включать в списки участки, расположенные на не подлежащих приватизации территориях природно-заповедного и водного фондов.

Республиканский комитет АРК по земельным ресурсам до 15 июня предоставит Совету министров Крыма итоговый перечень участков, которые будут выставлены на торги. Список также будет опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

Кроме того, Совет министров Крыма поручил министерствам и ведомствам, согласования которых необходимы для продажи или сдачи в аренду земельных участков, не выдавать согласования по участкам, которые пока не отнесены к определенной категории земель.

Как сообщал УНИАН, ранее глава крымского правительства В.ДЖАРТЫ заявил, что Крым будет зарабатывать на реализации земли и имущества через аукционы, таким образом увеличивая доходную часть бюджета. По мнению В.ДЖАРТЫ, реализация земли и имущества на публичных аукционах "даст возможность увеличить доходную часть бюджета на 259 миллионов гривень".