Предложения по недостроям подготовят в течение месяца

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение вице-премьер-министру Виктору ТИХОНОВУ и министру регионального развития и строительства Владимиру ЯЦУБЕ в течение месяца подготовить конкретные предложения по достройке каждого объекта со степенью готовности более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер-министр дал сегодня на заседании Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегионстроя, на сегодня в Украине насчитывается 459 объектов на 50 тыс. квартир со степенью готовности более 70%, на достройку которых необходимо 5 млрд. грн.