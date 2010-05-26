Предложения по недостроям подготовят в течение месяца
12:58, 26 мая 2010Недвижимость
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Поручение Азарова
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение вице-премьер-министру Виктору ТИХОНОВУ и министру регионального развития и строительства Владимиру ЯЦУБЕ в течение месяца подготовить конкретные предложения по достройке каждого объекта со степенью готовности более 70%.
Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер-министр дал сегодня на заседании Кабинета министров.
Как сообщал УНИАН, по данным Минрегионстроя, на сегодня в Украине насчитывается 459 объектов на 50 тыс. квартир со степенью готовности более 70%, на достройку которых необходимо 5 млрд. грн.
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