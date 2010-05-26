Бригинец призывает Черновецкого отменить приватизацию здания

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры Александр БРИГИНЕЦ призывает городского голову Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО ветировать решение Киевсовета о приватизации здания на улице Рейтарской, 22, которое является памятником культурного наследия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

Депутат отмечает, что в данном здании размещен сейчас Киевский городской клинический эндокринологический центр и включение его в программу приватизации означет выселение медучреждения.

«Это здание историческое. Оно стало памятником культурного наследия именно как заведение медицины. И если из здания по улице Рейтарской, 22 переедет клиника, то и само здание утратит свою историчность», - заверяет А.БРИГИНЕЦ.

По его ифнормации, этот дом был построен около 100 лет назад на деньги Киевской городской думы. В нем находилась станция скорой медицинской помощи, губернский отдел охраны здоровья, а во время создания Украинского государства в начале прошлого века там находилось Министерство народного здоровья.

Вопрос о включении этого помещения в программу приватизации коммунального имущества Киева был внесен с голоса и проголосован на пленарном заседании Киевсовета 29 апреля этого года, сообщил А.БРИГИНЕЦ. «Поскольку это решение практически может привести к ликвидации заведения медицины, к перепрофилированию исторического сооружения и уже вызвало широкий негативный общественный резонанс, я обратился к мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой не подписывать соответствующее решение Киевсовета. А, как известно, ни одно решение Киевсовета не вступает в силу, пока его не подпишет мэр», - отметил депутат.