Янукович сегодня посетит Львов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время поездки Президент ознакомится с ходом подготовки объектов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, в частности аэропорта и стадиона.

Также глава государства посетит одну из воинских частей Львовской области.

Кроме того, во Львове В.ЯНУКОВИЧ проведет заседание Совета регионов.