Коммунальные тарифы унифицируют по всей Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству и руководителям местных органов власти унифицировать государственную тарифную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время заседания Совета регионов, которое проходит сегодня во Львове.

«Нужно, чтобы справедливая тарифная политика была основой государственной политики», - сказал глава государства с учетом того, что в регионах Украины существуют разные тарифы на услуги в сфере ЖКХ.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ поручил профильному министерству, а также руководителям органов власти на местах проработать вопрос, чтобы подходы к формированию тарифов на услуги ЖКХ во всех регионах Украины были унифицированными и справедливыми.

«Где бы ни проживал человек, нужно создать такую систему, чтобы он платил за газ, воду, электроэнергию, … чтобы был справедливый подход», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.