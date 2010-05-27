Киевсовет создаст Службу главного архитектора столицы

Киевский городской совет принял решение о создании в составе городской государственной администрации Службы главного архитектора столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. “За” проголосовали 69 депутатов горсовета.

Согласно решению, службу будет возглавлять главный архитектор столицы, который будет подчиняться Киевскому городскому голове и его заместителю.

Депутаты поручили Киевской городской госадминистрации осуществить все организационно-правовые мероприятия, связанные с созданием Службы главного архитектора.

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ объяснил, что новая служба уже введена в состав новой, только что утвержденной структуры КГГА.

К функциям Службы главного архитектора столицы, в частности, отнесены контроль над сферой строительства в городе и реализация утвержденной градостроительной политики. О.ДОВГИЙ сообщил, что в подчинении главного архитектора Киева будет находиться Главное управление градостроения, а также ряд других профильных управлений КГГА.