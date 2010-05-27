Застройщик обязан остановить строительство на улице Гончара

Депутаты Киевского городского совета обязали ООО «Инвестиционно-строительная группа» остановить строительство жилищного комплекса по адресу ул. Гончара, 17-23.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 82 из 110 присутствовавших в зале депутатов.

Докладчик по этому вопросу, депутат из фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ отметил, что, согласно этому решению, строительная компания должна прекратить все работы по указанному адресу и привести всю свою документацию в соответствие с требованиями Генерального плана столицы и правил застройки в исторической зоне. То есть, как минимум, предусмотреть в проекте строительства высоту здания до 25 метров. После этого работы по строительству или будут продолжены, то есть компания сможет закончить строительство, но уже в соответствии с ограничениями и градостроительными нормами в охранительной зоне заповедника “София Киевская”, или же вообще это строительство будет отменено.

Как сообщал УНИАН, летом 2209 года прокуратура города Киева вынесла предписание, которым требовала немедленно прекратить действие разрешения на выполнение строительных работ от 06.06.2008 г., выданного ООО «Инвестиционно-строительная группа» для строительства жилищного комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом по улице Олеся Гончара, 17-23 в Шевченковском районе города Киева.

Вместе с тем ООО «Инвестиционно-строительная группа», которая выступает застройщиком жилого дома по ул. Олеся Гончара, 17-23 в Шевченковском районе Киева, заявила, что не намерена отказываться от продолжения строительства объекта, несмотря на все препятствия.

В свою очередь, киевляне организовывали акции протеста с требованиями прекратить строительство по этому адресу, которое угрожает разрушением близлежащих домов и Софии Киевской.

10 августа 2009 года судья Шевченковского райсуда Киева выдал постановление, которым запретил жителям столицы оказывать сопротивление строительству вблизи Софии Киевской на улице Гончара, 17-23.

12 февраля 2010 года в пресс-службе Киевской горгосадминистрации сообщили, что столичная власть намерена прекратить скандальное строительство по ул. Гончара, 17-23.

26 февраля депутаты Киевсовета обязали ООО «Инвестиционно-строительная группа» привести проект строительства жилищного комплекса на улице Олеся Гончара, 17-23 в соответствие с рекомендациями ЮНЕСКО. За такое решение проголосовали 93 из 114 депутатов Киевсовета, присутствовавших в зале.

2 марта депутаты Киевсовета проголосовали за новый документ о дальнейшей судьбе конфликтного строительства на ул. Гончара, 17-23, в проекте которого учесть все названные депутатами на заседании сессии поправки.