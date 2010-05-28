В Харькове создано движение «Зеленый фронт»

В Харькове создано общественное движение «Зеленый фронт» с целью защиты зеленых насаждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на одном из местных телеканалов активисты общественных организаций, выступающих против незаконной, по их мнению, вырубки зеленых насаждений.

По словам общественных активистов, толчком для создания «Зеленого фронта» стала санкционированная местными властями вырубка деревьев в городском парке культуры и отдыха им. Горького. Уже больше недели там продолжается противостояние между представителями общественности и лесорубами, которые готовят просеку для будущей дороги. Активисты утверждают, что милиция в этом противостоянии активно поддерживает лесорубов.

В то же время, к акциям протеста в парке Горького ежедневно присоединяются новые митингующие. Люди круглосуточно дежурят на месте вырубки деревьев, защищая их своими телами. Именно это движение в защиту деревьев, ряды которого ежедневно пополняются новыми активистами, и получило название «Зеленый фронт», пояснили участники протестов.

Они, а также представители экологических организаций утверждают, что вырубка осуществляется незаконно, нет всех необходимых разрешений и согласований, которые позволяли бы рубить деревья. По подсчетам экологов, в парке Горького уже уничтожено более 600 деревьев, хотя предварительно планировалось меньше - 503. Они отмечают, что деревья помечаются непосредственно перед вырубкой, а сразу после выполнения работ лесорубами идет тяжелая техника, которая выкорчевывает пни. Активисты расценивают это как попытку "замести следы", поскольку установить количество уничтоженных деревьев после таких действий будет уже невозможно.

«Мы создали «Зеленый фронт». Это – организация тех, кому небезразлично будущее наших детей и внуков», - заявил Юрий КАЛЬЧЕНКО, председатель общественной организации «Мы - харьковчане», представители которой участвуют в акциях протеста в парке Горького.

Как сообщал УНИАН, в парке имени Горького по разрешению Харьковского горисполкома продолжается пробивка просеки для дороги, которая, по информации властей, должна решить транспортные проблемы в этом районе города. С начала работ их противники уже около недели пытаются остановить вырубку деревьев, заявляя, что она ведется незаконно. На просеке разбиты палатки, возле которых круглосуточно дежурят активисты, на деревья поднимаются альпинисты, чтобы помешать вырубке.

Периодически на месте событий происходят столкновения. Сегодня, 27 мая, около 15.00 в зоне вырубки деревьев в парке им. Горького произошло столкновение между исполнителями работ и противниками вырубки, в результате чего пострадали двое протестующих, которых “скорая помощь” доставила в больницу.