Киевсовет поддержал застройку Ботанического сада

Депутаты Киевсовета отклонили протест заместителя прокурора Киева на их решение от 26 февраля этого года об отводе земельных участков обществу с ограниченной ответственностью “Янтарь” для строительства и обслуживания офисно-торгово-развлекательного комплекса на ул. Мичурина, 56, в Печерском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, за отказ в удовлетворении протеста прокуратуры проголосовали 72 депутата горсовета.

В своих комментариях журналистам депутат фракции Блока Кличко в Киевсовете Анна СТАРОСТЕНКО, ссылаясь на протест прокуратуры, отметила, что часть отведенного ООО “Янтарь” участка, а именно 0,13 га, который находится в пользовании Национального ботанического сада им. Гришко НАН Украины, относится к землям природно-заповедного фонда. Согласно законодательству, размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается на землях природных национальных парков и зеленых зон городов, если запроектированные объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства.

“Кроме того, Верховная Рада еще в январе 2009 года ввела мораторий на выделение земельных участков на расстоянии не менее 200 метров от Ботанического сада им. Гришко до тех пор, пока не будут определены его охранные зоны”, - отметила также депутат.

По информации А.СТАРОСТЕНКО, на момент принятия решения о выделении земле заключение государственной землеустроительной экспертизы уже было отменено. Кроме того, Национальная академия наук Украины, в подчинении которой находится Ботанический сад, не давала никакого согласия на отвод указанной территории, то есть вопрос отвода не был согласован предыдущими пользователями, что является нарушением Земельного кодекса.

“Но столичная власть упрямо не обращает внимания на вышеупомянутые аргументы, хотя прокуратура после решения Киевсовета возбудила уголовное дело по факту совершения служебного преступления», - отметила А.СТАРОСТЕНКО.