Количество сделок по аренде жилья в Киеве снизилось

Количество сделок по аренде жилой недвижимости в Киеве в январе-апреле 2010 года снизилось на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1254 сделок.

Такие данные сообщили УНИАН в аналитическом центре агентства недвижимости «Благовест».

Согласно сообщению, в апреле т.г. количество сделок по аренде жилья в Киеве по сравнению с мартом осталось без существенных изменений и составило 350 сделок.

По словам генерального директора АН «Благовест» Ирины ЛУХАНИНОЙ, на рынке аренды произошло сегментарное перераспределение. Так, в январе-апреле наблюдалось сокращение количества сделок в массовом сегменте до 1 тыс. долл., в то время как вырос сегмент в ценовом диапазоне от 2 до 3 тыс. долл. и в сегменте свыше 5 тыс. долл.

По данным аналитиков, в апреле, помимо традиционного спроса на сегмент эконом-класса (до 1 тыс. долл.), наблюдалось увеличение количество сделок в сегменте жилых домов, многокомнатных квартир, а также офисных помещений. В частности, эксперты зафиксировали спрос на жилые дома в черте Киева площадью 200-600 кв. м и стоимостью 12 тыс. долл. в месяц. Также потенциальных арендаторов интересовали 5-6-комнатные квартиры площадью 180-280 кв. м в царских домах после полной реконструкции или в новостройках. В этих объектах ежемесячная аренда апартаментов в апреле составляла 5-7 тыс. долл. в зависимости от уровня ремонта и меблировки.

При этом в офисном сегменте спросом пользовались небольшие помещения площадью 70-120 кв. м и стоимостью 1,5-3 тыс. долл. в месяц в центре Киева, а также объекты в такой же ценовой категории, но с большей площадью – 200-400 кв. м на массивах.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 9 филиалов агентства.