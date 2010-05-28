Киевские офисы на вторичном рынке подешевели

Средняя стоимость офисной недвижимости на вторичном рынке Киева в апреле 2010 года снизилась на 3,9% – до 2916 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в апреле т.г. на вторичном рынке офисных помещений Киева количество предложений увеличилось на 1,7% по сравнению с мартом 2010 года – до 1160 объектов.

В апреле объем предложений в общей площади и в денежном выражении увеличился на 5% и 2,1% соответственно. Доля офисной недвижимости, впервые выставленной на продажу, в апреле составила 11,6% от общего объема предложений.

При этом средняя арендная ставка офисных помещений в апреле уменьшилась на 3,8% и составила 17,3 долл./кв. м.

Количество предложений на рынке аренды офисных помещений Киева относительно марта увеличилось на 6,2% – до 3185 объектов. Объем предложений в общей площади и в денежном выражении увеличился на 5,2% и 1,7% соответственно. Доля офисной недвижимости, впервые выставленной в аренду, в апреле т.г. составила 10% от общего объема предложения.

Аналитический отчет подготовлен на основе анализа баз данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 1160 объектов, выставленных на продажу и 3185 объектов, предлагаемых в аренду.