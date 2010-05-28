«КФ» призывает киевлян не идти на поводу у коммунальных «мошенников»

Команда мэра Киева Леонида Черновецкого нарушает права киевлян, намереваясь безосновательно поднять тарифы на содержание домов и придомовых территорий, которые и так уже завышены.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, киевская власть сейчас проводит легитимизацию грядущего повышения на этот вид коммунальных услуг. При этом людей ставят в такое положение, когда они не могут ни на что повлиять. Собрания проводятся в рабочее время, когда большинство жителей находится на работе, а информация о мероприятии либо вообще не доносится до жителей, либо объявления появляются, но уже спустя полчаса они таинственным образом исчезают. При этом людям показывают список услуг и их стоимость без каких-либо пояснений, откуда возник такой порядок цифр.

«Это не только профанация общественных слушаний, но и прямое ущемление прав жителей столицы на то, чтобы знать и влиять на формирование тарифов. Данное нововведение повышает плату за содержание домов и придомовых территорий минимум на 40 грн. с каждой квартиры, тогда как суммарно это составит более 370 млн. грн. в год! Это те деньги, которая команда Черновецкого, пользуясь низкой юридической грамотностью населения, хочет дополнительно «выудить» из карманов киевлян», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

По словам лидера «Коммунального фронта», у киевлян есть шанс пресечь этот «тарифно-коммунальный беспредел». Для этого им необходимо собрать подписи жителей своего дома под заявлением о своем несогласии с новым тарифом на услугу содержания дома и придомовых территорий на том основании, что расчетов на собрании никто не предоставлял. Далее следует зарегистрировать это заявление в ЖЭКе и районной администрации.

Как сообщалось ранее, в Киеве ведется кампания по проведению общественных слушаний относительно тарифов на содержание домов и придомовых территорий, развернутая столичными ЖЭКами.