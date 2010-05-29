После проведения местных выборов будут повышены тарифы на ЖКУ

Народный депутат от БЮТ, лидер оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ прогнозирует, что действующая власть сразу после проведения местных выборов 31 октября 2010 года повысит тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом он заявил в эфире передачи "Шустер Live" на телеканале “Украина”.

По словам С.СОБОЛЕВА, именно этим и объясняется то, почему власть так спешит принять решение о проведении очередных местных выборов.

"Власть предлагает провести выборы 31 октября, поскольку после этой даты будет новая цена на электроэнергию для населения, новые тарифы на газ и коммунальные услуги", - сказал он.

По словам С.СОБОЛЕВА, новая власть делает все возможно, чтобы "закрыть эту страницу" до 31 октября и в новый, 2011 год войти с новыми повышенными тарифами.

В то же время, народный депутат отметил, что в настоящее время спор между представителями политических сил продолжается не столько из-за даты проведения выборов, сколько из-за их соответствия Конституции. По его словам, если парламент не внесет изменения в Конституцию, то будут продолжать существовать разногласия в сроках полномочий мэров городов и депутатов местных советов.

"Мы дальше будем иметь каждый месяц сотни выборов в связи с досрочным прекращением полномочий местных советов или соответствующих председателей", - сказал он.