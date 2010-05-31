Депутаты должны срочно заняться коммунальной реформой

Верховная Рада Украины обязана вмешаться в ситуацию с жилищно-коммунальными тарифами и заняться коммунальной реформой.

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

«Депутатам пора перестать быть политическими страусами и прятать голову в песок, как будто таким образом можно уйти от решения проблемы ЖКХ. Коммунальная сфера страны находится в таком катастрофическом положении, что откладывать решение этой проблемы некуда», - заявил он.

По словам лидера движения, украинская сфера ЖКХ находится на грани, за которой ничего уже изменить будет нельзя. «Коммуналка просто развалится: теплосети прогниют, водопроводы превратятся в решето, электросети проржавеют, отдельные дома превратятся в развалины, не подлежащие ремонту, мусорные свалки отравят земли, а тарифы на коммунальные услуги достигнут запредельных сумм», - считает эксперт.

Лидер КФ предложил, что для начала ВР может инициировать парламентские слушания о проведении реформ, по результатам которых принять ряд законопроектов, которые бы расставили все точки над «і».

«Это и изменения в Закон об ОСМД, и новый Жилищный кодекс, и изменения в ряд других законопроектов, которые имеют прямое отношение к ЖКХ. Сделать это лучше всего уже на текущей сессии, до начала парламентских каникул. Тогда страна могла бы по новым правилам начать перестраивать свою коммуналку и подготовиться к наступающей зиме. Именно отношение парламентских партий к коммунальной реформе, их желание провести ее в интересах граждан, а не монополистов отрасли, и главное – ее реализация – будет той лакмусовой бумажкой, которая покажет украинцам реальное лицо власти, декларирующей принцип «Украина для людей». Пришло время депутатам хоть раз подтвердить, что они действительно народные», - заявил В. ЯКОВЕНКО.