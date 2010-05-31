Создание Службы главного архитектора Киева незаконно

Министерство регионального развития и строительства считает незаконным решение Киевского городского совета о создании Службы главного архитектора столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Игорь СОКОЛОВ.

По его словам, градостроительные законы определяют, что управление территориями на местном уровне осуществляет специальный уполномоченный орган в вопросах градостроительства и архитектуры (Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА).

Замминистра напомнил, что эта норма прописана в законодательстве, а типовое положение об этих структурных подразделениях утверждено соответствующим положением Кабинета министров. Согласно типовому положению, начальник ГУ градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды является и главным архитектором города.

«Поражает стремление Киевсовета править действующее законодательство, а если говорить точнее, нарушать действующее законодательство», - сказал И.СОКОЛОВ.

Он уточнил, что создание Службы главного архитектора разделяет полномочия начальника ГУ градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды и главного архитектора Киева.

«Получается, что главный архитектор города по предложенной структуре практически лишен полномочий и прав в управлении территорией города Киева. Предложенный вариант разделения полномочий носит крайне неэффективную и нерациональную структуру для осуществления градостроительной деятельности в городе Киеве», - считает И.СОКОЛОВ.

Он добавил, что решение сессии Киевсовета может создать условия для социальной напряженности в регионе.

«Главный архитектор города Киева должен иметь полный комплект соответствующих полномочий для того, чтобы рационально и эффективно управлять этой территорией. Такого рода действия Киевсовета крайне нежелательны с той точки зрения, что они дают для остальных регионов далеко не лучший пример», - подчеркнул замминистра.

И.СОКОЛОВ обратился к депутатам Киевсовета с просьбой пересмотреть данное решение и привести его к действующему законодательству.

В частности, министерство намерено обратиться за разъяснениями к Киевской государственной городской администрации относительно распределения полномочий между двумя структурными подразделениями.

Замминистра добавил, что в дальнейшем министерство планирует обратиться в госслужбу, которая должна давать оценку такого рода кадровым назначениям, а также в правоохранительные органы.

Минрегионстрой также настаивает, чтобы КГГА приняла меры относительно ускорения проведения конкурса на замещение вакантной должности начальника Управления – главного архитектора Киева при участии Киевской организации Национального союза архитекторов Украины (НСАУ) и согласовании кандидатуры на эту должность с министерством.

Как сообщал УНИАН, Минрегионстрой поддерживает кандидатуру Сергея ЦЕЛОВАЛЬНИКА на замещение должности начальника Управления – главного архитектора Киева.

В свою очередь, первый вице-президент НСАУ Владимир ГУСАКОВ, вице-президент НСАУ Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК и председатель Киевской организации НСАУ Вадим ЖЕЖЕРИН также выступают против создания Службы главного архитектора Киева и просят депутатов Киевсовета разобраться в правомерности создания такой структуры.

27 мая т.г. Киевский городской совет принял решение о создании в составе городской государственной администрации Службы главного архитектора столицы.

Согласно решению, службу будет возглавлять главный архитектор столицы, который будет подчиняться Киевскому городскому голове и его заместителю.

К функциям Службы главного архитектора столицы, в частности, отнесены контроль над сферой строительства в городе и реализация утвержденной градостроительной политики. В подчинении главного архитектора Киева будет находиться Главное управление градостроения, а также ряд других профильных управлений КГГА.