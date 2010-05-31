«Киевгорстрой» выделит жилье пострадавшим от «Элита-Центр»

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в июне т.г. намерено начать строительство четырех жилых домов в Киеве, три из которых предназначены для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, в июне т.г. планируется начать строительство жилых домов по улицам Радунская, 28-32 (Деснянский район), Драгоманова, 40-д, на земельном участке на пересечении ул. Армянской и Харьковского шоссе (оба - Дарницкий район), часть жилья в которых предназначена для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

В.МОЖАР уточнил, что на сегодня ведется строительство трех объектов на площадках «Элиты-Центр»: по проспекту Правды, 5, ул. Лайоша Гавро, 1, ул. Маяковского, 1-3.

Кроме того, холдинг намерен начать строительство жилого дома по ул. Билыцкой, возле детского дома «Малятко».

«Площадка сегодня на выходе, заканчивается оформление разрешительных документов и можно приступать к началу строительных работ», - сказал президент компании.

В.МОЖАР также отметил, что в этом году холдинг намерен начать строительство 320 тыс. кв.м жилья в столице.

Как сообщал УНИАН, жилой дом по просп. Правды, 5 компания планирует ввести в эксплуатацию в декабре этого года, дом по ул. Лайоша Гавро, 1 – в 2011 году.

Напомним, в сентябре 2009 года секция Архитектурно-градостроительного совета Киева одобрила проект строительства жилых домов с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Драгоманова, 40 в Дарницком районе столицы. Проектом предлагается строительство трех жилых домов на 552 квартиры. Общая площадь комплекса составит 87,7 тыс. кв.м, общая площадь квартир - 43,7 тыс. кв.м.

На первых двух этажах жилых домов планируется расположить встроенные помещения общей площадью 11,3 тыс. кв.м. Также на участке планируется построить торговый центр.

В августе 2009 года Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект строительства жилого дома по ул. Радунской, 28-32. Проект предусматривает строительство односекционного 25-этажного жилого дома (23 этажа - жилые). Дом рассчитан на 138 квартир, из которых 69 однокомнатных, 34 двухкомнатных, 35 трехкомнатных. Общая площадь дома составит 20 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 9,7 тыс. кв. м. На первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения площадью 3,2 тыс. кв. м. В проекте запланирован подземный паркинг на 28 машиномест и надземный паркинг на 16 машиномест. Площадь земельного участка под застройку составляет 0,64 га.

Предусматривается, что 25% квартир в построенных домах будут переданы городу для обеспечения жильем инвесторов «Элита-Центр».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.