При сделках с недвижимостью вводятся новые правила

Министерство юстиции напоминает, что с 1 июня 2010 года при удостоверении правомочности относительно недвижимого имущества нотариусы будут принимать только выдержки (извлечения) из Реестра прав собственности на недвижимое имущество.

Справки-характеристики, выданные бюро технической инвентаризации до 1 июня 2010 года, будут действительны лишь на протяжении трех месяцев с даты их выдачи, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Такое требование предусмотрено приказом Министерства юстиции от 26 марта 2010 года № 615/5 „Об упорядочивании отношений по выдаче выдержек (извлечений) из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и оформлении свидетельств о праве собственности на объекты недвижимого имущества на специальных бланках”, принятом в связи со вступлением в силу 16 марта 2010 года Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений” и других законодательных актов Украины”. Пунктом 3 раздела II этого Закона установлено, что до 1 января 2012 года государственная регистрация прав на недвижимое имущество проводится регистраторами бюро технической инвентаризации, созданными до вступления в силу закона и подключенными к Реестру прав.

По состоянию на сегодняшний день администратором Реестра прав заключены соответствующие договоры со всеми бюро технической инвентаризации, которые не были подключены к указанному Реестру.

Министерство юстиции обращает внимание на то, что специальные бланки для выдачи выдержек (извлечений) из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и свидетельств о праве собственности введены в обращение с 1 октября 2002 года в соответствии с пунктом 5 приказа Министерства юстиции от 7 февраля 2002 года № 7/5 “Об утверждении Временного положения о порядке государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество”.

Специальные бланки для выдачи выдержек (извлечений) из Реестра прав имеют право получать предприятия бюро технической инвентаризации, а свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества - предприятия бюро технической инвентаризации, органы местного самоуправления и другие органы, указанные в пункте 6.1 Временного положения.