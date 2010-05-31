Жители Украины оплатили ЖКУ на 92,2%

Жители Украины в январе-апреле текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 12,2 млрд. грн., что составляет 92,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался во Львовской, Черниговской и Ивано-Франковской областях (102,1-100,1%), самый низкий – в Севастополе (75,9%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в апреле т.г. увеличились на 7% по сравнению с апрелем 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 255,2 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле уменьшилась на 5,8% по сравнению с мартом текущего года и на начало мая составила 11 млрд. 444,8 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,5 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны, кроме Винницкой области.

В частности, в апреле т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 33,5% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 27,8%, за вывоз бытовых отходов – 23,8%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 22,5%, за газоснабжение – 19,8%.

В январе-апреле т.г. население оплатило за электроэнергию 2 млрд. 642,8 млн. грн., что составляет 143,4% начисленных за этот период сумм. Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало мая т.г. составила 2 млрд. 941,4 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.