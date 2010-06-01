Земля под Киевом подорожала на 0,39%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в мае т.г. выросла на 0,39% или 16 долл., – до 4 043 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Барышевском – на 0,14% (2 долл.) – до 1184 долл./сотка, Вышгородском – на 0,79% (24 долл.) – до 3074 долл./сотка, Васильковском – на 0,88% (23 долл.) – до 2660 долл./сотка, Броварском – на 0,81% (25 долл.) – до 3091 долл./сотка, Бородянском - на 0,41% (8 долл.) – до 1979 долл./сотка, Иванковском – на 0,29% (3 долл.) – до 1120 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,13% (2 долл.) – до 1217 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,33% (22 долл.) – до 6695 долл./сотка и Фастовском районе – на 0,07% (1 долл.) – до 1199 долл./сотка.

При этом стоимость земли снизилась в Кагарлыкском районе – на 0,07% (1 долл.) – до 1524 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,45% (5 долл.) – до 1087 долл./сотка, Обуховском – на 0,57% (27 долл.) – до 4748 долл./сотка, Макаровском – на 0,38% (7 долл.) – до 1885 долл./сотка

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле выросла на 1,78%, или 70 долл. – до 4028 долл. за сотку; в марте т.г. – выросла на 1,60%, или 62 долл., – до 3 957 долл. за сотку; в феврале т.г. – на 0,59%, или 23 долл., – до 3 895 долл. за сотку; в январе т.г. – на 1,06%, или 41 долл., – до 3 872 долл. за сотку. В 2009 году средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство снизилась на 25,6%, или 1 319 долл., – до 3 831 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.