Коттеджи под Киевом подорожали на 1,8%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в мае т.г. выросла на 1,81% (17 долл.) – до 967 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 155,3 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 3,2% (40 долл.) – до 1281 долл./кв. м при средней цене 201,5 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период повышение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском – на 2,67% (35 долл.) – до 1353 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 1,97% (26 долл.) – до 1352 долл./кв. м, Макаровском – на 2,54% (22 долл.) – до 907 долл./кв. м, Бородянском районе – на 2,57% (22 долл.) – до 897 долл./кв. м, Фастовском – на 4,25% (20 долл.) – до 491 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1,57% (6 долл.) – до 410 долл./кв. м, Васильковском – на 1,70% (15 долл.) – до 920 долл./кв. м, Броварском – на 1,39% (13 долл.) – до 937 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 2,37% (17 долл.) – до 623 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,84% (13 долл.) - до 1498 долл./кв. м и Вышгородском районе – на 0,72% (15 долл.) – до 931 долл./кв. м.

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,76-4,33% (3-15 долл.) – до 178-488 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в апреле т.г. выросла на 0,64% (6 долл.) – до 949 долл./кв.м; в марте т.г. выросла на 0,45% (4 долл.) – до 943 долл. за 1 кв. м; в феврале т.г. – снизилась на 0,20% (2 долл.) – до 939 долл./кв. м; в январе т.г. – выросла на 0,75% (7 долл.) – до 941 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл./кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).