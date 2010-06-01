В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 5,38%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в мае 2010 года выросла на 5,38% (24 долл.) – до 465 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 36 долл. – до 473 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 632 долл., 3-комнатных – на 21 долл., до 764 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 15 долл. – до 369 долл., 2-комнатных – на 19 долл., до 629 долл., 3-комнатных – на 18 долл., до 754 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 23 долл. – до 286 долл., 2-комнатных – на 29 долл., до 382 долл., 3-комнатных – на 21 долл., до 570 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 25 долл., до 308 долл., 2-комнатных – на 23 долл., до 405 долл., 3-комнатных – на 20 долл., до 554 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 21 долл., до 278 долл., 2-комнатных – на 27 долл., до 377 долл., 3-комнатных – на 39 долл., до 484 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 20 долл. – до 298 долл., 2-комнатных – на 18 долл., до 407 долл., 3-комнатных – на 48 долл. – до 493 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 26 долл. – до 350 долл., 2-комнатных – на 21 долл., до 448 долл., 3-комнатных – на 21 долл., до 477 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 274 долл., 2-комнатных – на 23 долл., до 383 долл., 3-комнатных – на 20 долл., до 483 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 20 долл. – до 276 долл., 2-комнатных – на 15 долл., до 394 долл., 3-комнатных – на 29 долл., до 494 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 16 долл. – до 271 долл., 2-комнатных – на 18 долл., до 367 долл., 3-комнатных – на 15 долл., до 480 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в апреле т.г. выросла на 1,87% (8 долл.) – до 442 долл. за квартиру в месяц; в марте т.г. снизилась на 1,78% (8 долл.) – до 434 долл. за квартиру в месяц; в феврале т.г. – выросла на 0,48% (2 долл.) – до 441 долл. за квартиру в месяц; в январе т.г. – выросла на 0,37%, до 439 долл. за квартиру в месяц; в 2009 году – снизилась на 27,8%, до 438 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.