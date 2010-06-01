Вторичка Донецка подорожала на 3,19%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае этого года выросла на 3,19%, или 36 долл., – до 1161 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 755 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1479 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ворошиловском – на 3,10% (44 долл.) – до 1479 долл., Киевском – на 3,41% (40 долл.) – до 1224 долл., Калининском – на 3,32% (37 долл.) – до 1140 долл., Кировском – на 2% (17 долл.) – до 852 долл., Петровском – на 2,52% (19 долл.) – до 755 долл./кв. м, Буденновском – на 2,63% (24 долл.) – до 919 долл., Пролетарском – на 3,34% (29 долл.) – до 898 долл., Ленинском – на 3,75% (35 долл.) – до 956 долл. и Куйбышевском районе – на 3,40% (31 долл.) – до 957 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле т.г. выросла на 1,18% (13 долл.) – до 1 125 долл./кв. м; в марте т.г. выросла на 0,15%, или 2 долл., – до 1112 долл./кв. м; в феврале т.г. выросла на 0,32%, или 4 долл., – до 1110 долл./кв. м; в январе т.г. – на 0,41%, или 5 долл., – до 1107 долл./кв. м; в 2009 году – снизилась на 28%, или 429 долл., – до 1102 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.