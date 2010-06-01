Вторичка Киева подорожала на 3,70%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2010 года выросла на 3,70% (64 долл.) – до 1790 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1367 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2851 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 4,59% (65 долл.) – до 1484 долл., Дарницком – на 4,03% (53 долл.) – до 1367 долл., Деснянском – на 3,96% (54 долл.) – до 1407 долл./кв. м, Оболонском – на 3,40% (59 долл.) – до 1805 долл., Печерском – на 3,88% (106 долл.) – до 2851 долл./кв. м, Соломенском – на 3,25% (51 долл.) – до 1616 долл., Святошинском – на 3,95% (57 долл.) – до 1496 долл., Шевченковском – на 2,96% (67 долл.) – до 2320 долл./кв. м, Подольском – на 4% (64 долл.) – до 1651 долл., Голосеевском – на 3,57% (62 долл.) – до 1793 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в апреле т.г. выросла на 2,35% (40 долл.) – до 1726 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,39% (7 долл.) – до 1686 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,26% (4 долл.) – до 1679 долл./кв. м, в январе т.г. – на 0,13%, до 1675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1673 долл./кв. м.