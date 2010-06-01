Первичка Киева подешевела на 1,76%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в мае 2010 года снизилась на 1,76% (28 долл.) – до 1565 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1222 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2424 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 1,29% (17 долл.) – до 1290 долл., Дарницком – на 1,59% (20 долл.) – до 1222 долл., Деснянском – на 1,38% (17 долл.) – до 1241 долл./кв. м, Оболонском – на 1,88% (31 долл.) – до 1638 долл., Печерском – на 2,23% (55 долл.) – до 2424 долл./кв. м, Святошинском – на 1,70% (22 долл.) – до 1280 долл., Шевченковском – на 2,23% (45 долл.) – до 1964 долл./кв. м, Подольском – на 1,83% (27 долл.) – до 1438 долл., Голосеевском – на 1,37% (23 долл.) – до 1623 долл., Соломенском районе – на 1,30% (19 долл.) - до 1434 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.