Вторичка Львова подорожала на 2,44%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в мае т.г. выросла на 2,44% (34 долл.) – до 1 410 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1160 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1817 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 2,46% (44 долл.) – до 1817 долл., Сыховском – на 2,35% (27 долл.) – до 1160 долл./кв. м, Зализнычном – на 1,77% (22 долл.) – до 1258 долл./кв. м, Франковском – на 3,19% (43 долл.) – до 1383 долл., Шевченковском – на 3,18% (37 долл.) – до 1216 долл., Лычаковском – на 1,26% (16 долл.) – до 1306 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в апреле т.г. выросла на 1,11% (15 долл.) – до 1 376 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,07% (1 долл.) – до 1361 долл./кв. м, в феврале т.г. – снизилась на 0,08% (1 долл.) – до 1360 долл./кв. м, в январе т.г. – снизилась на 0,16% (2 долл.) – до 1361 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 29,08% (559 долл.) – до 1363 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.