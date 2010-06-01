Вторичка Харькова подорожала на 3,50%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в мае 2010 года выросла на 3,50% (34 долл.) – до 1015 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 869 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1260 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 3,51% (43 долл.) – до 1260 долл., Ленинском – на 3,21% (33 долл.) – до 1050 долл., Коминтерновском – на 3,96% (35 долл.) – до 919 долл., Октябрьском – на 4,05% (37 долл.) – до 946 долл., Фрунзенском – на 3,98% (36 долл.) – до 953 долл., Червонозаводском – на 4,97% (44 долл.) – до 930 долл., Московском – на 2,51% (22 долл.) – до 902 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 4,16% (35 долл.) – до 869 долл./кв. м, Дзержинском – на 4,32% (51 долл.) – до 1228 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в апреле т.г. выросла на 2,76% (26 долл.) – до 981 долл./кв. м, в марте т.г. – на 0,64% (2 долл.) – до 955 долл./кв. м, в феврале т.г. – на 0,35% (3 долл.) – до 948 долл./кв. м, в январе т.г. – стабилизировалась на уровне 945 долл./кв. м, в 2009 году – снизилась на 30%, или 406 долл., – до 945 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.