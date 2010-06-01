Тимошенко не допустит повышения тарифов на ЖКУ в Киеве

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО планирует обжаловать в суде распоряжение Киевской городской государственной администрации о повышении в столице коммунальных тарифов для населения.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ будет защищать киевлян всеми возможными способами.

“У нас есть четкий план, чтобы остановить действие преступных распоряжений КГГА о повышении тарифов. Мы уже готовим иск в суд и собираемся созвать внеочередную сессию Киевсовета для отмены решения”, - сообщила лидер БЮТ.

Она также отметила, что после подписания “позорных харьковских соглашений” Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на всю страну заявил, что теперь правительство сможет не повышать коммунальные тарифы.

”Прошло чуть больше месяца – и мы получили подтверждение, что Крым сдали даром: никакого дешевого газа в Украине при ЯНУКОВИЧЕ не будет”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее информации, до конца года коммунальные тарифы в Киеве будут повышать еще несколько раз.

“Кроме того, везде в Киеве проходят псевдообщественные слушания, на которых утверждается повышение в 3-4 раза тарифов на содержание домов и придомовых территорий”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

”Понятно, что рост коммунальных тарифов в столице – это не самостоятельное решение мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО, который висит на крючке у ЯНУКОВИЧА. Думаю, все киевляне должны знать, что "Киевэнерго" принадлежит представителям Партии регионов. Бандиты пришли к власти, чтобы "доить" украинцев всеми возможными способами. И не даром эта банда сейчас готовится приставить к ЧЕРНОВЕЦКОМУ донецкого генерал-губернатора: вдвоем чистить кошельки киевлян можно будет вдвое быстрее и эффективнее”, - отметила лидер БЮТ.

”Издевательства банды ЧЕРНОВЕЦКОГО-ЯНУКОВИЧА над столицей необходимо прекратить”, - цитирует слова Ю.ТИМОШЕНКО ее официальный сайт.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, в Киеве с 1 июля тариф на горячую воду для населения возрастет на 29%, на отопление - на 41%.