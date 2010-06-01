В мае наибольший спрос был на квартиры в Киеве до 100 тыс. долл.

Об этом говорится в аналитическом обзоре рынка жилой недвижимости, подготовленном сетью агентств недвижимости Real Druzi.

В обзоре отмечается, что второй по численности группой покупателей были желающие приобрести недвижимость за 50-75 тыс. долл., на бюджет 100-150 тыс. долл. ориентировались 15% покупателей.

Пик интереса в мае приходился на три ценовых группы квартир: до 120 тыс. долл. (2- и 3-комнатные квартиры в спальных массивах), до 80 тыс. долл. (1-комнатные квартиры в центральных районах) и 50-70 тыс. долл. (1-комнатные квартиры в спальных массивах).

При этом 79% клиентов ориентировались на собственные наличные средства. Количество покупателей, прибегающих к ипотеке, в мае составило около 5%. Отмечается, что 93% клиентов приобретали недвижимость для собственного проживания.

Основными мотивами покупки квартиры для собственного проживания стали приобретение недвижимости с целью улучшения жилищных условий (смена массива на лучший вариант, увеличение жилой площади) (46% от общего количества) и приобретение первой недвижимости (33%). Количество клиентов, желающих разменять квартиру на две с доплатой, в мае составило 13%.

Специалисты отмечают, что для 1-комнатных квартир уровень торга в мае составил 2-10% (в зависимости от первоначальной цены), для 2-комнатных – 4-14%. Более значительный уровень торга был характерен для квартир высшего ценового сегмента.

По данным агентства, средняя цена 1 кв. м квартир на вторичном рынке Киева в мае т.г. составила 2127 долл., что на 1,29% больше, чем в апреле.

По прогнозам Real Druzi, многие продавцы в июне будут уступчивее в желании продать квартиру до сезона отпусков, поэтому ожидания покупателей могут оправдаться. Также к концу месяца возможно незначительное сокращение объема предложений на рынке, многие собственники отложат продажу до осени в надежде реализовать квартиру дороже с повышением уровня деловой активности.

Аналитики агентства предполагают, что в июне уровень цен останется на том же уровне, возможна коррекция цен по объектам с изначально завышенной ценой. При этом может незначительно вырасти доля покупателей, прибегающих к заемным средствам для покупки квартиры.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 20 тысяч объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.