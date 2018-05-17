Тарифы повышаться не будут. Когда-нибудь…

Для киевлян короткая пауза в процессе повышения тарифов на услуги ЖКХ закончилась. Столичные власти поднимают стоимость «коммуналки» с 1 июля. Горячая вода подорожает на 29%, отопление - на 41%. Но это только начало, удорожание будет поэтапным. Принцип напоминает ампутацию у неумелого хирурга – по частям, чтобы не так больно, но растянутая процедура мучений только добавляет, да и итог один – какой-то конечности все же не будет. Поэтому приготовьтесь – в кошельке станет меньше, причем значительно, и с каждым разом все большей суммы не досчитаетесь. Если некоторые киевляне, возмущение которых совершенно логично, снова будут делать ставку на руководство страны, которое примет их сторону и восстановит справедливость, или оппозицию, вечно рвущею глотку за правду-матку, но так до конца ничего не доводящую, то, по всей вероятности, их надеждам не сбыться.

В подтверждение этому несколько исторических справок. 1 мая прошлого года столичная власть обнародовала новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, которые были введены с 1 июня 2009 г. Они были повышены приблизительно вдвое.

***Стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика была утверждена в размере 3,02 грн. за 1 кубометр (до этого - 1,48 грн.), при отсутствии средства учета - 16,61 грн. на одного человека (8,14 грн.). Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика была утверждена на уровне 13,69 грн. за 1 кубометр (7,38 грн.), без средства учета - 47,92 грн. на одного человека (25,89 грн.). Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,38 грн. за 1 кв. м отопительной площади в месяц.

Что тут началось в Киеве… Протест киевлян против «бесчинств» мэра Леонида Черновецкого поддержала в то время премьер Юлия Тимошенко. А 13 октября 2009 г., кстати, до этого времени длились терки и многие эксперты, как впрочем и сама Юлия Владимировна, советовали жителям столицы не оплачивать ЖКУ, что многие и сделали, поплатившись за это впоследствии, глава правительства заявила, что Кабмин договорился с мэрией о введении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду. Через несколько дней Л.Черновецкий сообщил, что КГГА подписала с «Нафтогазом» и «Киевэнерго» меморандум, согласно которому в Киеве с 1 октября до 10 мая будут действовать сниженные тарифы на ЖКУ.

Правда, на деле «облегчение» составило всего 5%. Киевляне были разочарованы, обещания «наказать» и «все исправить» так и остались митинговыми лозунгами.

И вот снова «благая» новость. Она прозвучала 27 марта с.г. из уст первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко - после завершения отопительного сезона планируется начать поэтапное повышение тарифов на тепло. В принципе, информационно нас подготовили к «радостям» жизни…

***Согласно распоряжению КГГА от 31 мая текущего года, тариф на горячую воду при наличии счетчика с 1 июля установлен на уровне 11,75 грн. за 1 куб. м. (сейчас 8,80 грн.), при его отсутствии в квартирах с ваннами, оборудованными душем – 41,14 грн. на одного человека в месяц (сейчас 30,8 грн.). Размер тарифа на централизованное отопление будет составлять с 1 июля 2,26 грн. за 1 кв. м. отопительной площади (сейчас 1,6 грн.). Кроме того, в распоряжении отмечается, что Главное управление по вопросам ценовой политики КГГА по результатам полученного предприятиями заключения Государственной инспекции по контролю за ценами должно подготовить проект распоряжения о поэтапном, с 1 сентября и 1 ноября, приведении тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой к экономически обоснованному уровню. Этим распоряжением признано утратившим действие с 1 июля с.г. распоряжение мэрии от 30 ноября 2009 г. “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”.

Особенно обидно, что гарант Конституции настраивал нас на другой лад. После апрельских переговоров президентов Украины и России, Виктор Янукович заявил, что тарифы на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения в 2010 году повышаться не будут (!)

«Я хотел бы сказать, что сегодня, когда экономика страны находится в таком тяжелом состоянии, это решение (о стоимости газа – ред.), как говорится, даст нам возможность очень существенно помочь нашей экономики. И это даст нам возможность не поднимать в этом году ни тарифы на газ, ни тарифы на жилищно–коммунальные услуги. Это даст нам возможность значительно стабилизировать большинство цен на товары народного потребления и поднять уровень роста экономики и конкурентоспособности разных отраслей экономики, в которых большая составляющая энергетических ресурсов», - заявил Президент.

*** 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия Медведева в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года относительно снижения стоимости газа для Украины.

Интересно, как теперь будет выкручиваться руководство страны из сложившейся ситуации. А, может, оно просто не вспомнит своих заверений, или сошлется на критическое состояние дел в стране. Так у нас вроде все нормально. Именно власть рассказывает нам о росте ВВП, снижении уровня безработицы, повышении социальных стандартов, увеличении зарплат, восстановлении экономики т.п. Правда, намек на повышение Президент сделал. В конце мая, будучи во Львове, Виктор Янукович поручил правительству и руководителям местных органов власти унифицировать государственную тарифную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Нужно, чтобы справедливая тарифная политика была основой государственной политики», - сказал глава государства с учетом того, что в регионах Украины существуют разные тарифы на услуги в сфере ЖКХ.

Если бы мы отнеслись к этому заявлению повнимательней, то сделали бы соответствующие выводы. Нужно признать, что в Киеве на сегодняшний день тарифы на ЖКУ значительно ниже, чем в регионах. Поэтому для столичных жителей слово «унификация» само собой подразумевает рост тарифов. Не понятно только одно, как можно заявлять совершенно противоположные вещи. Неужели нельзя для начала выяснить ситуацию, разобраться, а уж потом обнадеживать, или настраивать народ на необходимость затянуть пояса. В этой связи очень хочется вспомнить МВФ. В условиях продолжения сотрудничества Украины с Фондом также шлось о повышении тарифов и снижении социальных выплат и льгот. А тут еще инициатива новой власти. Она предлагает «мировому магнату» новую программу сотрудничества, предусматривающую выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Но процесс переговоров затягивается. Как сообщил источник, информированный о ходе двусторонних переговоров Украины и МВФ, Фонд может отказать Украине. Основная причина - подозрительность МВФ в плане дефицита бюджета. Кабмин заявляет, что он составит не более 5,3%, а Фонд углядел недостачу в пределах 14% ВВП. Кроме того, есть трения вокруг реформ «Нафтогаза», системы пенсионного обеспечения и повышения цены на газ для населения. Может, в этом кроется непоследовательность власти в заявлениях о моратории на поднятие тарифов на ЖКУ в нынешнем году?..

Определиться с тарифами пытается и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Оно рассматривает возможность их дифференциации в зависимости от доходов граждан.

Глава ведомства Александр Попов отмечает: «Сейчас прорабатывается вопрос о возможности дифференцированного подхода к оплате жилищно-коммунальных услуг. Сегодня население платит только 30% за тот газ, который мы покупаем у РФ. Одно дело, когда платит человек, у которого низкий доход, а другое, если это украинский миллионер, человек с достаточно высокими доходами. Поэтому вопрос в этом году будет в этом плане пересмотрен, и таким образом мы найдем механизмы, согласно которым обеспеченные люди будут платить более приближенную к реальной стоимость коммунальных услуг».

При этом А.Попов выразил уверенность, что в этом году значительного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет. Странно, что для него «значительный рост»?

Эксперты же считают, что стандарты жилищно-коммунальных услуг необходимо закрепить на законодательном уровне.

Глава постоянной комиссии Черниговского городского совета по вопросам социально-экономического развития, финансов и бюджета Вячеслав Лебидь считает, что «необходимо на законодательном уровне четко определить те стандарты по услугам ЖКХ, которые должен получать каждый житель».

А, по словам директора департамента экономической политики и развития Черкасской мэрии Павла Карася, уже создана Государственная жилищно-коммунальная инспекция, между тем, понятия «стандарт коммунальных услуг» нет.

«Что такое убранная улица? За 19 лет независимости страны на этот вопрос ответа нет. Что такое тепло? Существует гигиенический стандарт, но нет стандарта ЖКХ. Утвердили перечень услуг, а стандарта каждой услуги не существует», - подчеркивает он.

Среди основных проблем жилищно-коммунального хозяйства В.Лебидь также назвал нерыночное и заполитизированное ценообразование на рынке коммунальных услуг. По мнению эксперта, на законодательном уровне следует определить формулу, по которой формируется тариф на ЖКУ, «где четко определить долю заработной платы в тарифе, стоимость энергоносителей, норму рентабельности и т.д.».

По мнению В.Лебидя, если будет определено ценообразование, норма рентабельности, на рынок коммунальных услуг с четко прогнозированным рынком сбыта зайдет частный капитал. «Благодаря этому мы сможем изменить и бюджетные соотношения и тарифное формирование, и предоставление качественных услуг населению в сфере ЖКХ и сохраним коммунальное хозяйство нашего местного самоуправления», - считает он.

Советы неплохие. Хотя, ответственные за положение дел в сфере ЖКХ и так все знают, но от этого с мертвой точки отрасль никак не сходит. Она хронически больна, и без решительных действий власти может «сыграть в ящик».

Одно очевидно, что народ устал от постоянных перемен, причем не в лучшую сторону. Очередное повышение тарифов может спровоцировать массовые неплатежи, как бывало раньше, и что тогда запоет ЖКХ… Разве можно реанимировать умирающего повышением стоимости лекарств. Другое дело, если лечение будет более качественным. Так и с «коммуналкой». Несмотря на повышение тарифов, отрасль все равно будет находиться в комовом состоянии. Ее технические параметры, как и услуги, не соответствуют сегодняшнему дню, скорее, началу прошлого века. По подсчетам ряда экспертов, для внедрения новых технологий и модернизации ЖКХ, с учетом энергопотребления, необходимо порядка 40 млрд. долл. И не надо придумывать колесо, просто нужно заняться поиском частного инвестора, который на равных долях начнет совместно с государством подымать ЖКХ.

А насчет тарифов есть и другие предложения. Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений Яценюк внес в Верховную Раду проект постановления об уменьшении на 30% цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта, кроме такси (проект постановления зарегистрирован в парламенте 21 мая под №6423).

В документе говорится, что в соответствии с украинско-российскими договоренностями от 21 апреля 2010 года Украина получила 30% скидку на природный газ до 2019 года, которая эквивалентна, по словам представителей властей, 320 млрд. грн. или 40 млрд. долларов (за 10 лет – ред.). Поэтому предлагается обязать Кабинет министров с 1 июля 2010 года снизить на 30% цены и тарифы на ЖКУ, бытовой газ и электроэнергию, а также на услуги общественного транспорта.

Принятие постановления, подчеркивается в записке, позволит поднять уровень материального обеспечения граждан Украины. Кажется, именно этого добивается нынешняя власть. Бог ей в помощь, тем более, что совет действительно дельный…

Елена Быстрицкая (УНИАН)