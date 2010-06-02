Сегодня УЕФА определится с правом Украины на проведение Евро-2012

Сегодня в швейцарском городе Нен наблюдательный совет УЕФА оценит динамику подготовки и сдвига в реализации всех инфраструктурных объектов Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщает информационный центр "Украина-2012".

По его данным, Украину на заседании совета будут представлять президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, председатель местного оргкомитета чемпионата Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, руководитель Национального агентства по подготовке к Евро-2012 Владимир КОВАЛЕВСКИЙ.

Накануне просуммировать достижение украинской подготовки к Евро-2012 приехала делегация из Нена. Эксперты УЕФА без всяких комментариев осмотрели показательные объекты - стадионы во Львове и Киеве. Собранная информация станет основой отчета №18, который заслушают на заседании Наблюдательного совета УЕФА.

Сами правительственные чиновники оценивают шансы четырех городов на проведение чемпионата как оптимальные. В частности, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН сказал: «Я на 100% убежден: Евро-2012 состоится в 4 украинских городах. За последние два месяца в подготовке к Чемпионату произошли такие кардинальные сдвиги, прежде всего, в направлении развития инфраструктуры, что УЕФА не пойдет на уменьшение количества принимающих городов. Как растут стадионы – теперь видно ежедневно. Эти достижения отметили инспекторы УЕФА, которые приезжали недавно на НСК «Олимпийский» и стадион по ул. Стрыйская-Кольцевая во Львове».