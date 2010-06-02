МинЖКХ не против повышения коммунальных тарифов в Киеве

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства не против повышения жилищно-коммунальных тарифов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в комментарии журналистам министр по вопросам ЖКХ Александр ПОПОВ заявил, что «ситуация очень критическая и, безусловно, что Киеву нужно изыскивать возможности для ее стабилизации».

Комментируя распоряжение Киевской городской государственной администрации о подорожании услуг ЖКХ, А.ПОПОВ отметил, что «тарифы были обнародованы на сайте Киевсовета для их дальнейшего обсуждения. Киевская администрация предлагает рассмотреть такую ценовую политику на 1 июля».

По его словам, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерство экономики сейчас проводят экспертную оценку предложений киевской городской власти.

«В ближайшее время мы дадим наши профессиональные оценки ситуации и очень обстоятельно расскажем, что будет дальше. Я не уверен, что именно такой размер повышения может быть принят. Этот вопрос будет рассматриваться в комплексе», - подчеркнул А.ПОПОВ.

В то же время министр не стал прогнозировать возможный уровень повышения жилищно-коммунальных тарифов в Киеве с 1 июля.

«С 1 июня тарифы не повышаются, это дезинформация, а с 1 июля – будем смотреть», - отметил А.ПОПОВ.

При этом А.ПОПОВ заявил, что в целом подписание новых газовых соглашений с Россией позволило предупредить повышение жилищно-коммунальных тарифов в 3-3,5 раза.

«На протяжении 2007-2009 годов на местах тарифы не пересматривались. Этот вопрос решался таким образом, что городская власть давала дотации на разницу в тарифах и таким образом сбалансировала экономику предприятий. Я так понимаю, что на сегодняшний день возможности у Киевской администрации предоставить значительную дотацию жилищно-коммунальным предприятиям нет, поэтому они изыскивают возможность для того, чтобы сбалансировать экономику, не иметь убытков и дать возможность стабильно работать предприятиям теплоэнергетики, водопроводно-канализационным хозяйствам», - объяснил министр.

Он отметил, что убытки предприятий теплокоммунэнергетики столицы в прошлом году составляли 1,5 млрд. грн., а в первом квартале 2010 года – 600 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 31 мая было обнародовано распоряжение Киевской городской государственной администрации, согласно которому в столице с 1 июля тариф на горячую воду возрастет на 29%, на отопление - на 41%.