Киев планирует сдать 120 тыс. кв. м социального жилья

Киев в этом году планирует сдать около 120 тыс. кв. метров социального жилья, которое будет построено за средства городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня начальник Главного управления жилищного обеспечения столичной горгосадминистрации Михаил ГОЛИЦА.

“В городском бюджете на строительство социального жилья и, в том числе по программам 70х30, предусмотрено 99 млн. грн.”, - отметил он.

По словам М.ГОЛИЦЫ, в частности, социальное жилье предусмотрено выделить в новостройках на ул. Полесской в Дарницком районе, Алма-Атинской и Сеноманской в Днепровском районе, Сырецкой в Подольском районе, Тухачевского в Святошинском районе, Васильченко в Соломенском районе.

Он также сообщил, что строительство еще четырех домов для предоставления социального жилья начато под программу 2011 года.

Как информировал М.ГОЛИЦА, в государственном бюджете на текущий год для Киева на строительство социального жилья предусмотрено 196 млн. грн.

“Если это (финансирование) будет, то это будет дополнительно до 99 млн. грн., предусмотренных в городском бюджете”, - уточнил он.