Тарифы на ЖКУ планируется урегулировать до 2013 года

До конца 2012 года планируется привести тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения к экономически обоснованному уровню. Об этом говорится в Программе экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Согласно документу, размещенному на сайте Президента Украины, реформа отрасли жилищно-коммунального хозяйства состоит из трех этапов. Первым из них, до конца 2010 года, планируется разработать методику регулирования тарифов на ЖКУ и начать приводить их к экономически обоснованному уровню.

До 2012 года также планируется обеспечить реформирование системы социальной поддержки и усиление ее адресности.

При этом программа будет выполнена успешно, если до конца 2014 года уровень оплаты услуг ЖКХ населением составит не менее 95%, а тарифы ЖКХ покроют экономически обоснованные расходы с учетом инвестиционной составляющей.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.