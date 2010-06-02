Будет принят закон о независимом регуляторе на рынке ЖКУ

Программа экономических реформ предусматривает принятие до конца года закона о независимом регуляторе на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в Программе экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Согласно документу, размещенному на сайте главы государства, до конца текущего года предусматривается разработать и принять закон о независимом регуляторе на рынке услуг ЖКХ.

Вторым этапом реформы ЖКХ предусматривается до конца 2011 года передать функции регулирования тарифов на услуги ЖКХ на центральный уровень.

При этом до конца 2012 года предусматривается увеличить количество объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а до конца 2014 года – создание ОСМД на обязательной основе.

Второй этап проведения реформы также предусматривает создание рынка жилищно-коммунальных услуг и привлечение частных компаний через механизмы государственно-частного партнерства для предоставления услуг ЖКХ и модернизации инфраструктуры.

Третьим этапом реформирования коммунального сектора предусмотрено до конца 2014 года обеспечить техническое переоснащение и повышение ресурсоэффективности жилищно-коммунального хозяйства.

При этом в результате проведения реформы ожидается увеличение до 70% количества ОСМД в домах с пятью и более этажами, уменьшение доли старых и аварийных теплосетей с 15,7% до 12%, снижение показателей использования природного газа на 15% до 2014 года, снижение показателей использования остальных ресурсов минимум на 3% ежегодно до 2014 года, обеспечение 100% учета потребленных услуг.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.