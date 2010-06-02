Евро-2012 будет проведено во всех четырех украинских городах

Наблюдательный совет УЕФА на своем заседании в Ньоне (Швейцария) принял решение утвердить право на проведение финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года во всех четырех украинских городах: Киеве, Донецке, Львове и Харькове.

Об этом сообщает Информационный центр “Украина-2012”.

Согласно сообщению, перед тем, как сделать выводы в пользу наших городов, эксперты УЕФА побывали в Киеве и Львове, подробно изучили ситуацию на строительстве проблемных объектов и подали свой отчет Наблюдательному совету.

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил после завершения заседания: «Все в наших руках. УЕФА довольна теми усилиями, которые прилагает правительство Украины по подготовке к чемпионату, и удивлена, что за последние 2 месяца сделано больше, чем за предыдущие 2 года».

По его словам, следующий тест на готовность ожидает Киев, Донецк, Львов и Харьков в сентябре 2010 года - тогда Украина должна будет окончательно «вписаться» в графики реализации всех проектов. «Если мы все хорошо будем работать, то чемпионат будет проведен во всех 4 городах. На данный момент я даже не вижу возможности, что один или два города потеряют шансы на Евро», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.