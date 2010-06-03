Азаров за утверждение Генплана Киева правительством

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддерживает идею Киевской городской государственной администрации об утверждении Генерального плана столицы и внесения в него изменений решениями Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на брифинге после ознакомления с ходом строительства мостового перехода через Днепр.

«У нас другого выхода нет», - сказал Н.АЗАРОВ в ответ на предложение первого заместителя главы КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО принять Генплан Киева решением Кабмина и ужесточить контроль по его выполнению путем принятия изменений исключительно решением правительства.

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что КГГА вынесет Генеральный план столицы на утверждение Кабинета министров.

Он отметил, что разработка Генерального плана столицы до 2025 будет завершена, максимум, в первом квартале следующего года.

Как сообщал УНИАН, разработку нового Генплана Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года. Заказчиком нового генерального плана столицы выступает Главное управление градостроения и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроения и архитектуры».

22 апреля с.г. Градостроительный совет одобрил концепцию Генплана Киева до 2025 года стоимостью 400 млрд. грн., из которых жилищное строительство, – 200 млрд. грн., транспорт – 45 млрд. грн., инженерная инфраструктура – 52 млрд. грн., социальные объекты – 25 млрд. грн., озеленение – 5 млрд. грн.

20 мая А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что для столицы целесообразно утвердить свой новый Генеральный план развития в Кабинете Министров. По убеждению А.ГОЛУБЧЕНКО, благодаря этому шагу город сможет в дальнейшем уверенно развиваться, поскольку в Генплан в таком случае будут вносить лишь минимальные и крайне необходимые изменения.